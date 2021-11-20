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Гимаев-младший: «Не исключаю, что Знарок вернется в СКА. Он много времени проводит с Ротенбергом»

Гимаев-младший допустил, что Знарок вернется в СКА
13:26
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Бывший защитник ЦСКА, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал слухи о возможном возвращении Олега Знарка на пост главного тренера СКА.

«Что касается возможного возвращения Знарка, то я ничего не исключаю. Тем более мы знаем, что Знарок сейчас достаточно много времени проводит в компании Романа Ротенберга. И в сборную его привлекли. Думаю, появление Лео Комарова тоже было не без участия Олега Знарка. Все возможно», — приводит «Чемпионат» слова Гимаева.

Знарок работал в СКА с 2016 по 2018 год. В данный момент команду возглавляет Валерий Брагин. Команда из Санкт-Петербурга потерпела пять поражений подряд в последних матчах.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4518879-gimaev-ml-ne-isklyuchayu-vozvraschenie-znarka-v-ska-on-mnogo-vremeni-provodit-s-rotenbergom.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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