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Герсонский назначен директором академии «Авангард»

13:43
Сергей Герсонский. Фото ХК «Авангард».
Сергей Герсонский. Фото ХК «Авангард».
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Заслуженный тренер России Сергей Герсонский назначен директором Хоккейной академии «Авангард», сообщает сайт клуба.

Евгений Корноухов, занимавший этот пост с 2018 года, возглавит федерацию хоккея Омской области и сосредоточится на развитии массового хоккея по программе «Авангарда».

— Главная задача академии — подготовка высококвалифицированных игроков, способных составлять конкуренцию на самом высоком уровне, — заявил Герсонский. — Под конкурентоспособностью я понимаю высокий уровень тактической, физической и психологической готовности. Но в то же время нельзя забывать о всестороннем личностном развитии игроков. Все это должна молодым хоккеистам давать академия. В ближайшее время мне предстоит детальное знакомство с программой развития молодежи «Авангарда», будем активно сотрудничать с директором по развитию молодежного хоккея клуба Шоном Финном. Мы вместе работали еще в Ярославле, где занимались программой подготовки игроков в клубной школе.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39875/

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