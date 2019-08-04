Герман Титов: "Олимпийская сборная не затерялась бы и в КХЛ"

Бывший наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов высказал свое мнение о победе олимпийской сборной России над "Авангардом" (4:3) в рамках предсезонного турнира в Сочи.

– С тем подходом и формированием сборной, что сейчас, победа над сибиряками меня не удивляет, – сказал Титов. – В команде собрано много перспективных ребят, они по-спортивному злые, хотят доказать, что их пригласили отнюдь не случайно и они достойны играть в олимпийской сборной. Руководство ФХР думает о предстоящей Олимпиаде, работает на перспективу. Нынешний наставник "Авангарда" после игры сказал, что его сегодняшний соперник бы не затерялся в КХЛ, и я с этим согласен. (Евгений Белоусов)

"Сочи" обыграл СКА в матче на турнире Sochi Hockey Open