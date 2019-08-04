"Сочи" обыграл СКА в матче на турнире Sochi Hockey Open

СКА проиграл "Сочи" (1:2) в первом матче турнира Sochi Hockey Open. В составе хозяев отличились нападающие Вадим Хлопотов и Степан Старков. Форвард питерской команды Виктор Тихонов отметился в составе гостей.

Sochi Hockey Open

"Сочи" (Сочи) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хлопотов – 1 (Назаревич, Алтыбармакян), 18:51 – 1:0. Старков – 1 (Томилин, Рахимуллин), 37:11 – 2:0. В. Тихонов – 1, 45:03 – 2:1.

Вратари: Проскуряков – Хелльберг (59:04).

Броски: 22 (10+7+5) – 27 (4+8+15).

Судьи: Беляев, Оленин.

4 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".