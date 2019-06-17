Геннадий Величкин: "Не думаю, что стоит упрекать игроков за то, что они возвращаются в Россию после года в НХЛ"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в интервью "Известиям" отметил, что не стоит упрекать российских хоккеистов, которые после года в НХЛ возвращаются в КХЛ.

— В последнее время много наших игроков возвращается в Россию после первого года в НХЛ, не дожидаясь, когда им дадут больше игрового времени в главных командах или поднимут из фарм-клубов. В частности, так поступили перешедшие в "Металлург" его воспитанники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Егор Яковлев. Почему они не попытались зацепиться за свой шанс?

– Я не думаю, что их стоит упрекать за такие решения. Видимо, ребята реально оценивают свои возможности. Они ведь понимают, куда приезжают. И мы должны понимать, что Канада и Америка воспроизводят игроков гораздо больше, чем Европа и Россия. Многократно больше. Поэтому конкуренция за океаном сумасшедшая. Если ты приезжаешь туда, то можно ждать год-два. Но в этом случае ты или дождешься шанса, или закончишься как спортсмен. А в России у них есть шанс продлить свою карьеру, восстановить свое реноме и играть на высоком уровне.

— Это трудно просчитать?

– Те ребята, кто изначально уезжает в НХЛ звездой, как те же Малкин и Овечкин, они там звездами и становятся. А те, кто отправляется туда в ином статусе, всегда будут зависеть от разных непредсказуемых факторов – атмосферы в команде, доверии тренера и менеджеров, бытовых условий. Есть российские хоккеисты, которые всё это понимают и не хотят долго ждать. Они осознают большие риски.

Наверное, есть шанс преуспеть в НХЛ, если подождать два, три, четыре года. Некоторые ребята готовы идти на это. Например, Владислав Каменев (обладатель Кубка Гагарина в составе "Магнитки", в 2015 году уехал в НХЛ, но в основном выступает за фарм-клубы. – "Известия"), который столько лет уже всё равно бьет в одну точку и пытается доказать, что достоин играть в НХЛ. Он очень хороший хоккеист, но ему не дают шанса. Не знаю почему. То ли неудачно попал в этот клуб "Нэшвилл", учитывая то, что его уже один раз поменяли в "Колорадо". То ли травмы всё портят. В любом случае Владислав ждет, ждет и ждет. Но может не дождаться и сломать всю свою карьеру. А Береглазов, Антипин и Яковлев приняли другое решение. Человеческий мозг – большая загадка. Видимо, они просчитали варианты и поняли, что надо возвращаться и играть. Не надо ждать, а надо играть здесь и сейчас. Потому что годы уходят, а срок у профессионального спортсмена достаточно короткий.