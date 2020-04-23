Генменеджер Меркулов: «У «Динамо» будет два фарм-клуба в ВХЛ»

Генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о системе клуба.

— У Динамо будет 2 фарм-клуба в ВХЛ. «Динамо» из Санкт-Петербурга — второй, будет полностью финансироваться главным Динамо.

По вопросу слияния с питерским «Динамо»: два разных юрлица остаются. Московское «Динамо» будет финансировать команду из Петербурга. У нас у команды КХЛ удлиняется скамейка запасных, так как мы в основу можем поднимать ребят из питерской команды. (Игорь Еронко)