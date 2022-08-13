Генменеджер «Авангарда» Волков рассказал, как сорвался контракт с иностранным вратарем

Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков в интервью «СЭ» назвал имя кандидата на вратарскую позицию. Им был Келвин Пикард, который отказался по семейным обстоятельствам.

— Сколько вратарей сорвалось?

— Имелся один конкретный вариант. Не буду скрывать, это Келвин Пикард. С ним я лично разговаривал два раза. Мне казалось, что он очень заинтересован подписаться с нами. Но, сославшись на семейные обстоятельства, а у него двое маленьких детей, в последний момент он где-то в конце мая отказался. С Ярославом Халаком мы провели предварительную беседу, но я не увидел, что его вариант с «Авангардом» как-то заинтересовал. Он отреагировал очень поверхностно. Самый конкретный вариант был с Пикардом. Мы рассматривали еще несколько вратарей. Но ни один из них не был настолько безоговорочным кандидатом, который мог бы нам дать полную уверенность.