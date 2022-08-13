Генменеджер «Авангарда» Волков заявил, что игроки неохотно соглашаются играть в Омске

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, что хоккеисты, подписывающие контракты в КХЛ, в первую очередь рассматривают возможность играть за команды из крупных мегаполисов.

— Вы почувствовали разницу между работой в Балашихе и Омске?

— Очевидно. Я даже не буду скрывать, что у многих ребят семьи и дети. Они в первую очередь смотрят на какие-то центральные города. Большие мегаполисы. Понятно, что переезд в Омск накладывает свой отпечаток. Однако я могу сказать, что в городе, где я уже прожил практически полтора месяца, созданы все условия — и для быта, и для детей, и для досуга. Сейчас, когда откроется наша арена, она станет центром всеобщего притяжения.

— Приходится переплачивать, чтобы заманить игроков?

— Я не могу сказать, что мы кому-то переплатили. Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения. Топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Не буду называть конкретные фамилии, но они даже на меньшие деньги выбрали другие клубы. Это абсолютно нормально. Ничего удивительного в этом нет. Такой расклад читался.