Генменеджер «Авангарда» Волков заявил, что игроки неохотно соглашаются играть в Омске
Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, что хоккеисты, подписывающие контракты в КХЛ, в первую очередь рассматривают возможность играть за команды из крупных мегаполисов.
— Вы почувствовали разницу между работой в Балашихе и Омске?
— Очевидно. Я даже не буду скрывать, что у многих ребят семьи и дети. Они в первую очередь смотрят на какие-то центральные города. Большие мегаполисы. Понятно, что переезд в Омск накладывает свой отпечаток. Однако я могу сказать, что в городе, где я уже прожил практически полтора месяца, созданы все условия — и для быта, и для детей, и для досуга. Сейчас, когда откроется наша арена, она станет центром всеобщего притяжения.
— Приходится переплачивать, чтобы заманить игроков?
— Я не могу сказать, что мы кому-то переплатили. Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения. Топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Не буду называть конкретные фамилии, но они даже на меньшие деньги выбрали другие клубы. Это абсолютно нормально. Ничего удивительного в этом нет. Такой расклад читался.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -