Генменеджер «Авангарда»: «Получил неприятное сообщение от вратаря Грубеца»

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, что стал заново изучать вратарский рынок и приглашать новых голкиперов в команду. Функционер был вынужден это сделать после заявления чешского голкипера Шимона Грубеца о том, что тот не будет доигрывать год по контракту.

— Команда укомплектована. У нас есть конкуренция во всех линиях. Мы пока слишком мало поработали, чтобы делать какие-то промежуточные выводы. Сейчас только начался соревновательный процесс. Уже перед самым стартом сезона можно будет составить какую-то картину. Мы полностью укомплектованы, довольны отношением ребят и тем настроением, которое царит в нашей раздевалке, да и вообще в клубе.

— Галимов выглядит неплохо, но у «Авангарда» нет вратаря, которого действительно можно считать твердо первым. Это лично ваша недоработка?

— Я бы, наверное, другое слово подобрал. Это не недоработка, а форс-мажор. Грубец имел контракт на нынешний сезон. Неприятное сообщение от него, что он решил не возвращаться, вынудило меня посмотреть все варианты, которые были доступны. Изучению кандидатуры Стаса Галимова я уделил целый день. Посмотрел порядка 15 игр последнего сезона, когда он выступал в Финляндии, — хороших и не очень. Меня устроил его уровень. Поэтому сейчас Вася Демченко и Стас будут выяснять, кто из них достоин начать чемпионат первым номером.