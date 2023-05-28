Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин озвучил задачу казанцев на следующий сезон

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что целью вновь будет завоевание Кубка Гагарина.

— Какая цель на следующий сезон?

— Почему мы должны ставить цель полуфинал или финал? Цель — кубок. Идешь за ним, а как получится — это уже другой вопрос. ЦСКА же в финале пять лет играет. Наверняка, они перед сезоном не ставят себе задачу попасть в полуфинал или финал. Визуализация такая и до игроков доносится. Каждый год становится сложнее. И с потолком зарплат, и с какими-то вещами регламентирующими. И понимаем, что рынок европейский закрылся. Хотя есть часть ребят, которые не боятся и приезжают. Плюс три иностранца вместо пяти. Все команды с наличием потолка зарплат выравниваются. Те же «Локомотив», «Динамо», «Авангард», «Салават» — разве они не хотят выиграть? Все с амбициями. Много интересных тренеров, игроков, которые в чемпионате раскрылись, — сказал Валиуллин.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил в серии ЦСКА (3-4).

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