Генменеджер «Ак Барса» о работе Знарка: «Приглашение Олега не было ошибкой»
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал работу Олега Знарка, уволенного осенью за неудачные результаты команды.
— Вы говорили, что не считаете приглашение Знарка ошибкой. Как это? Вы же чуть в мимо плей-офф не пролетели.
— Чуть не считается. Мы вышли с первого места. Если бы заняли четвертое-пятое, то можно было бы так говорить.
— Кто все-таки его пригласил?
— Мы все. Есть слово такое — команда. Мы и пригласили.
— Говорили, что есть какая-то сила в Казани, которая продавливала кандидатуру Знарка.
— Не было такого. Анализировали всех кандидатов. И среди них были не только Знарок или Квартальнов. С Димой так же до последнего разговаривали. Он прекрасно понимал, что три года — это тоже определенный срок работы. С определенными составами. Пробовали и ротацию делать. В итоге не выполнили задачу, которую планировали.
— Стиль работы Знарка не походил для вас. Даже Квартальнов вписывался в систему.
— Еще раз повторюсь. Если бы за три года был бы определенный результат. Мы за три года... Пандемия была. Серебро взяли. Не было плей-офф. Вылетели в первом раунде и взяли бронзовые медали. Это не то, к чему мы стремимся. И все это прекрасно понимали. На ошибках учатся. Из-за этого я считаю, что приглашение Олега не было ошибкой.
Знарок возглавлял казанский клуб с апреля по декабрь 2022 года. На посту главного тренера его сменил Зинэтула Билялетдинов, с которым команда дошла до финала Кубка Гагарина.
Полностью интервью Марата Валиуллина читайте на сайте «СЭ».
|Западная конференция
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|105
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|41
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|28
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|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
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|68
|11
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
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|35
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|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3