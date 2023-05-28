Генменеджер «Ак Барса» о работе Знарка: «Приглашение Олега не было ошибкой»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал работу Олега Знарка, уволенного осенью за неудачные результаты команды.

— Вы говорили, что не считаете приглашение Знарка ошибкой. Как это? Вы же чуть в мимо плей-офф не пролетели.

— Чуть не считается. Мы вышли с первого места. Если бы заняли четвертое-пятое, то можно было бы так говорить.

— Кто все-таки его пригласил?

— Мы все. Есть слово такое — команда. Мы и пригласили.

— Говорили, что есть какая-то сила в Казани, которая продавливала кандидатуру Знарка.

— Не было такого. Анализировали всех кандидатов. И среди них были не только Знарок или Квартальнов. С Димой так же до последнего разговаривали. Он прекрасно понимал, что три года — это тоже определенный срок работы. С определенными составами. Пробовали и ротацию делать. В итоге не выполнили задачу, которую планировали.

— Стиль работы Знарка не походил для вас. Даже Квартальнов вписывался в систему.

— Еще раз повторюсь. Если бы за три года был бы определенный результат. Мы за три года... Пандемия была. Серебро взяли. Не было плей-офф. Вылетели в первом раунде и взяли бронзовые медали. Это не то, к чему мы стремимся. И все это прекрасно понимали. На ошибках учатся. Из-за этого я считаю, что приглашение Олега не было ошибкой.

Знарок возглавлял казанский клуб с апреля по декабрь 2022 года. На посту главного тренера его сменил Зинэтула Билялетдинов, с которым команда дошла до финала Кубка Гагарина.

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