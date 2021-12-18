Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал заключение контракта с Виктором Сведбергом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с защитником Виктором Сведбергом.

«В оставшуюся часть регулярного чемпионата нам необходимо качественно улучшить игру в обороне. Также важно добавить во внутрикомандной атмосфере. Сведберг, помимо того, что не является легионером, обладает солидным опытом игры в защите и может повести за собой остальных. Его основные плюсы — это габариты, длинные руки, длинная клюшка, игра на пятаке. Также могу отметить его настрой и желание побеждать», — приводит слова Волкова сайт омичей.

В «Авангарде» Сведберг будет выступать под номером 58. Он заключил контракт до конца сезона-2022/23.