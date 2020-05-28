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Генеральный директор «Сибири» Фастовский подписал новый контракт

10:04
Кирилл Фастовский. Фото ХК "Сибирь".
Кирилл Фастовский. Фото ХК "Сибирь".
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«Сибирь» подписала новый контракт с генеральным директором Кириллом Фастовским, сообщает официальный Twitter клуба.

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года. 54-летний Кирилл Фастовский руководит клубом уже 10 сезонов.

За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1265900673775919104

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