Генеральный директор «Сибири» Фастовский подписал новый контракт

???Кирилл Фастовский подписал с «Сибирью» новый контракт до 30 апреля 2022 года.



К настоящему моменту он руководит клубом уже 10 сезонов.



За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги. pic.twitter.com/pfbecg2hZ1