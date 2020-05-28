Генеральный директор «Сибири» Фастовский подписал новый контракт
10:04
«Сибирь» подписала новый контракт с генеральным директором Кириллом Фастовским, сообщает официальный Twitter клуба.
???Кирилл Фастовский подписал с «Сибирью» новый контракт до 30 апреля 2022 года.— Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 28, 2020
К настоящему моменту он руководит клубом уже 10 сезонов.
За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги. pic.twitter.com/pfbecg2hZ1
Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года. 54-летний Кирилл Фастовский руководит клубом уже 10 сезонов.
За это время «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.
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