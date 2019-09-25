Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию в челябинской команде после домашнего разгрома от «Ак Барса» (0:6).

— Об этом (увольнении главного тренера Петериса Скудры — Прим. «СЭ») никто не думает, — заявил Видгоф. — Говорить об этом не стоит. Мы все понимаем, что у «Ак Барса» сегодня была девятая игра, а у «Трактора» двенадцатая. Поездка сложилась тяжело — куча перелетов, две ночи проторчали в аэропортах в ожидании рейсов и разрешении вылета в Шэньчжэнь. Четыре игроков из основного состава остаются в лазарете, Кручинин только что его покинул. Вторую игру еще отбывать дисквалификацию Меньшикову. Получается, пять человек не хватает из первого состава. Конечно, с «Ак Барсом» была не самая лучшая игра вратарей. Залетели голы, которые не должны залетать. Бывают такие дни, перелистываем эту полную негатива страницу, работаем и идем дальше.

— В системе вашего клуба богатый выбор исполнителей. Планируются ли кадровые изменения?

— Да, есть у нас Сухачев и другие молодые ребята. Сейчас неправильно делать какие-то резкие необоснованные движения. У Федотова была работа в третьем периоде, но он неплохо отстоял. В первые 40 минут — просто ужас какой-то. Не наш сегодня день. Вы наверняка видели по игре — пас, прием, бросок, вратарская линия — объективно усталость присутствует, потому что провели 6 игр за 9 дней.

— Дальше будет легче?

— Конечно, нам нужен сейчас перерыв, чтобы оклемались, а ребята, которые вышли из строя, вернулись в основной состав. Думаю, все будет нормально. Мы уверены в своей команде и главном тренере тоже. (Евгений Белоусов)