Гендиректор «Трактора» Савин о создании Telegram-канала: «Я задумываюсь об этом, но не сейчас»

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о создании собственного Telegram-канала.

— В последнее время «Трактор» попадает под огонь критики. Ваш коллега из «Салавата Юлаева» Ринат Баширов создал Telegram-канал, чтобы в том числе передавать мысли болельщикам через него. Вы не думали завести Telegram-канал?

— Я задумываюсь об этом, но не сейчас. Конечно, хотел бы сделать это, чтобы доносить свою позицию и регулярно общаться с болельщиками. Но сейчас мне бы не хотелось допустить расфокусировки. Очень большое внимание надо уделить команде. Мы не в той стадии, чтобы я мог позволить себе полноценно заниматься информационными ресурсами.

Ранее Савин рассказал о текущей селекции «Трактора» и потенциальных обменах.