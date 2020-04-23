Гендиректор «Динамо» Кровопусков: «Попробуем побороться за Овечкина с «Вашингтоном»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что московский клуб намерен побороться с «Вашингтоном» за нападающего Александра Овечкина, чей контракт с американским клубом заканчивается летом 2021 года.

— С Овечкиным у нас хорошие отношения, в прошлом году его советы очень помогли, — сказал Кровопусков. — В том числе в вопросе с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с «Вашингтоном». (Игорь Еронко)

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в России он играл только за «Динамо» (с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ). За всю свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин подписал всего два контракта. Один — стандартный трехлетний новичка, второй — 13-летний, который заканчивается летом 2021 года.