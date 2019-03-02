18:24 | Хоккей — КХЛ

"Где-то "Трактору" не повезло". Тертышный - о поражении от "Автомобилиста"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный после поражения в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Автомобилиста" (1:2 ОТ) заявил, что его команде в чем-то не повезло. 

- Была хорошая игра, - приводит слова Тертышного официальный сайт "Трактора". - Ребята играли с хорошей самоотдачей, делали очень много правильных действий, но где-то нам не повезло. Я поблагодарил всех за игру, готовимся к следующей встрече. Если так же будем играть, то сможем зацепиться.

Счет в серии составляет 3:0 в пользу "Автомобилиста". Четвертая игра пройдет 4 марта в Челябинске. 

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https://hctraktor.org/media/news/?id=22006

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