Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии — 2-1 в пользу «Салавата». В третьей встрече уфимцы впервые в серии всухую обыграли соперника 4:0.

Следить за матчем «Трактор» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Трактор» — «Салават Юлаев»