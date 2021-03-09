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«Трактор» — «Салават Юлаев», Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию матча

15:30
«Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Фото ХК «Трактор»
«Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Фото ХК «Трактор»
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Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии — 2-1 в пользу «Салавата». В третьей встрече уфимцы впервые в серии всухую обыграли соперника 4:0.

Следить за матчем «Трактор» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Трактор» — «Салават Юлаев»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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