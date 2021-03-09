«Трактор» — «Салават Юлаев», Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию матча
15:30
Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
Счет в серии — 2-1 в пользу «Салавата». В третьей встрече уфимцы впервые в серии всухую обыграли соперника 4:0.
Следить за матчем «Трактор» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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