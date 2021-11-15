Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2 ОТ).

— Играли с лидером чемпионата, понимали, что будет непростой матч. Таким он и получился. Разбирали игру, знали, на что обратить внимание. В принципе получалось, но все равно пропустили две контратаки, после которых пропустили голы. Тем не менее, ребята молодцы, создавали моменты, придерживались плана на игру, смогли одержать победу, рады этому. Конечно, важна поддержка болельщиков. В нужные моменты они нас поддержали. Огромное спасибо им за такую поддержку, — приводит слова тренера сайт «Трактора».

— Почему отсутствовали Эмиль Гарипов и Марсель Шолохов?

— Эмиль по состоянию здоровья. Надеемся, что к концу домашней серии или к поездке будет готов. Марсель приболел, ждем выздоровления.

— Были ли опасения, что после игр за сборную Тертышному, Абрамову и Телегину не хватит сил?

— Опасения были, но после вчерашнего матча мы созвонились, спросили, как их состояние. Ребята горели желанием, сказали, что в хорошем состоянии. Получилась небольшая задержка, не смогли вчера вылететь и вылетели сегодня утром. Они отдохнули и даже сомнений не было. Они готовы были играть.