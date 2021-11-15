Воробьев рассказал о травме Пашнина: «Михаил действительно выбыл на долгий срок»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3 ОТ).

«Обе игры, что у нас дома, что в Челябинске, получились очень плотные, интересные. Две хорошие команды — не зря они в лидерах. У нас, к сожалению, из топ-6 защитников не играли четыре человека, что создало определенные проблемы. На Василия Кошечкина была большая нагрузка. Рады, что забили и сравняли счет, но в овертайме — что есть, то есть.

Соперники уже разобрали игру команды? Мы на первом месте в Лиге!

Дебют Михаила Григорьева? Он давно не играл и, в принципе, свою работу выполнил. Михаил Пашнин действительно выбыл на долгий срок — у него была операция на плече. Желаем ему и Григорию Дронову скорейшего выздоровления», — приводит слова тренера сайт КХЛ.