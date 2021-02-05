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Гатиятулин — о победе над «Амуром»: «Плей-офф для нас уже давно начался»

21:07
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 ОТ).

«Я уже говорил, что плей-офф для нас уже давно начался. Мы должны быть готовы, что дальше также придется отыгрываться. Каждая игра — тяжелая, тратится много сил, энергии. Эти матчи дают нам возможность тщательно подготовиться к плей-офф, поэтому недонастроя не было. Но нагрузка падает на одних и тех же. Может быть, не хватает свежести — матчи идут через день. Ошибки есть, но исправляем их».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/05/480938.html

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