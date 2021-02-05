Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 ОТ).

«Я уже говорил, что плей-офф для нас уже давно начался. Мы должны быть готовы, что дальше также придется отыгрываться. Каждая игра — тяжелая, тратится много сил, энергии. Эти матчи дают нам возможность тщательно подготовиться к плей-офф, поэтому недонастроя не было. Но нагрузка падает на одних и тех же. Может быть, не хватает свежести — матчи идут через день. Ошибки есть, но исправляем их».