Гатиятулин — о победе над «Амуром»: «Плей-офф для нас уже давно начался»
21:07
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 ОТ).
«Я уже говорил, что плей-офф для нас уже давно начался. Мы должны быть готовы, что дальше также придется отыгрываться. Каждая игра — тяжелая, тратится много сил, энергии. Эти матчи дают нам возможность тщательно подготовиться к плей-офф, поэтому недонастроя не было. Но нагрузка падает на одних и тех же. Может быть, не хватает свежести — матчи идут через день. Ошибки есть, но исправляем их».
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