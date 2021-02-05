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«Йокерит» одержал волевую победу над «Куньлунем»

21:10
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«Куньлунь» принимал «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Уэрек — 14 (Коллинс, Шинкарук), 7:50 — 1:0. Хянникяйнен — 2 (Скленичка), 31:53 — 1:1. О`Нилл — 10 (бол., Юкури, Грант), 55:56 — 1:2.

Вратари: Шикин (58:10) — Юкури.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 15 (6+2+7) — 44 (17+12+15).

Судьи: Ансонс, Щенев.

5 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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