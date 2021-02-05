«Йокерит» одержал волевую победу над «Куньлунем»
21:10
«Куньлунь» принимал «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Уэрек — 14 (Коллинс, Шинкарук), 7:50 — 1:0. Хянникяйнен — 2 (Скленичка), 31:53 — 1:1. О`Нилл — 10 (бол., Юкури, Грант), 55:56 — 1:2.
Вратари: Шикин (58:10) — Юкури.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 15 (6+2+7) — 44 (17+12+15).
Судьи: Ансонс, Щенев.
5 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
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