Гатиятулин: «Непростой период у «Трактора», ситуацию можно исправить только через работу»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

«Очередной тяжелый матч. Где-то мы вязли при игре в своей зоне. Где-то подвела реализация при завершении атак. Непростой период у нашей команды — ситуация, которую мы все вместе можем исправить только через работу. Никто руки не опускает. Алексей Бывальцев сегодня вышел на раскатку, но на игру выйти не смог. Изменения в составе в третьем периоде добавили нам остроты в атаке, но забить, к сожалению, не помогли», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.