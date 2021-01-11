КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Гатиятулин: «Непростой период у «Трактора», ситуацию можно исправить только через работу»

04:43
Теги:

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

«Очередной тяжелый матч. Где-то мы вязли при игре в своей зоне. Где-то подвела реализация при завершении атак. Непростой период у нашей команды — ситуация, которую мы все вместе можем исправить только через работу. Никто руки не опускает. Алексей Бывальцев сегодня вышел на раскатку, но на игру выйти не смог. Изменения в составе в третьем периоде добавили нам остроты в атаке, но забить, к сожалению, не помогли», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир