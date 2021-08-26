Гатиятулин: «Не было необходимости, чтобы Абрамов выходил и продолжал матч, хотя он был готов»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин ответила на вопросы журналистов после победы над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Мы ищем связки и сочетания, — отметил Гатиятулин. — Еще ни одной игры мы не провели в оптимальном составе. Пробуем разные сочетания. По игре доволен самоотдачей. Есть моменты, которые надо корректировать — чем и будем заниматься в оставшиеся дни до начала чемпионата.

— На прошлой пресс-конференции вы говорили, что можете выпустить Эмиля Гарипова или кого-то из молодых вратарей, но сегодня снова сыграл Роман Вилл. Почему?

— Я говорил, что если Эмиль не сможет сыграть, то, возможно, выпустим кто-то из молодых вратарей. У нас все идет по плану. Завтра будет играть Эмиль. Двух наших вратарей отправили на турнир с «Челметом», чтобы ребята играли и получили практику.

— Виталий Абрамов сам ушел в раздевалку после столкновения. Сможет ли он сыграть завтра?

— Да, Виталий готовится сыграть завтра. Сегодня мы дали возможность молодым. Не было необходимости, чтобы Абрамов выходил и продолжал матч, хотя он был готов.

— Сегодня Никиту Тертышного вы опустили до номинально третьего звена. Тем не менее он старался креативить, многое получалось. Как вы думаете, игроку такого калибра возможно проявить свои сильные стороны в третьем звене? Или третье звено — больше для сдерживающих функций?

— Мы не делим звенья на первое, второе или третье. У нас есть линии, у которых будет своя роль. Третье звено — не значит, что оно сдерживающее. Руки никому связывать не будем. Планируем, что и третья линия по счету, как мы пишем, станет звеном, которое сможет созидать. Пока еще не совсем понятно, как оно будет выглядит.

— Сыграет ли завтра Владимир Ткачев?

— Утром посмотрим его самочувствие и примем решение.