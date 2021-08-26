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Игрок «Куньлуня» Паркер Фу отправлен в больницу после попадания шайбы в голову

20:58
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Нападающий пекинского «Куньлунь Ред Стар» Паркер Фу, получивший травму в матче Кубка мэра Москвы по хоккею против московского «Спартака» (9:3), был отправлен в Боткинускую больницу для обследования, сообщает ТАСС.

По ходу первого периода матча хоккеисту попала в голову шайба, он покинул лед на носилках.

«Ему оказали первую помощь, остановили кровотечение и отправили в Боткинскую больницу на обследование. Оно должно показать степень тяжести черепно-мозговой травмы, ему будет сделано КТ», — рассказали в пресс-службе московского клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12231171

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Иван Шитик все материалы автора

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