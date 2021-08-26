Питерс: «Рад, что получилось посмотреть Коваржа. Он в отличной форме и хорошо проявил себя»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс ответил на вопросы журналистов после поражения от «Трактора» (2:3 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Сегодня мы посмотрели на ребят в нестандартных ситуациях, которые происходят не в каждой игре, — отметил Питерс. — Это десятый матч за предсезонку, и мы дали ряду игроков выходной. Завтра они вернутся в состав. Рад, что получилось посмотреть Якуба Коваржа. Наконец-то он вернулся. Он в отличной форме и хорошо себя проявил. Доволен, что сегодня удалось многое подчерпнуть, завтра внесем некоторые коррективы.

— Замена Коваржа на Шикина после второго периода — плановая?

— Да, мы изначально планировали Якубу дать 30 или 40 минут. Думаю, завтра он вернется в ворота на весь матч.

— Вы сказали, что довольны работой молодого Владимира Галкина, но в команде есть два взрослых вратаря: Коварж и Шикин. Галкину будет полезнее остаться третьим вратарем и путешествовать с командой или биться за пост основного вратаря в Высшей лиге?

— У него такой возраст, когда нужно играть как можно больше. Поэтому мне не хочется брать его третьим вратарем и мариновать только на тренировках. У нас сейчас хорошая ситуация с командой ВХЛ, где он будет ведущим голкипером. Команда переехала в Верхнюю Пышму — теперь у нас есть возможность в любой момент подключать его к тренировкам с основой, а играть он будет в ВХЛ. Очень хорошая ситуация с точки зрения перемещений игроков с командой Высшей лиги. Самое главное для него — игровая практика.

— Насколько довольны тройкой Шумаков-Жукенов-Макеев?

— Да, я доволен химией в этом звене. Жукенов добавил скорости и связал это звено. Для этого этапа предсезонной подготовки очень доволен, как они смотрятся по ходу турнира.

— Вы планируете, что в таком сочетании они и зайдут в сезон? Возможна ведь еще и опция с возвращением Павла Дацюка, который пока не принял решение о продолжении карьеры.

— У нас много опций. Есть Кормье, есть Да Коста, который сейчас на предолимпийском турнире. Пока я не знаю, будет играть Дацюк или нет, но мы рассматриваем и его. Жукенов сыграл во всех матчах на этом этапе подготовки. Честно, мы даже не рассчитывали, что он будет играть так много. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что мы собирались всем составом не так часто. У нас или были травмы, или как сейчас хоккеисты уехали на турнир. У нас есть разные возможности поменять сочетания. Тот же Романцев провел несколько матчей в центре, где он может сыграть. Жукенов хорошо взаимодействовал в большинстве. Мы пробовали его в разных спецбригадах, и он везде хорошо смотрелся. Нам необходимо время собраться всем составом и посмотреть, кто на что способен. Конечно, мы ждем возвращения Да Косты, он — важный игрок для большинства. Возможно, мы сменим сочетания спецбригады, больше будем использовать Стефана, сметив позиции Жукенова. Но для начала надо собраться всем составом.