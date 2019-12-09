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Гарипов дебютировал за «Авангард». Вратарь провел на льду две минуты

20:51
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Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов дебютировал в нынешнем сезоне. Он заменил Игоря Бобкова в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», у которого возникли проблемы с экипировкой. Гарипов провел на льду чуть более двух минут и отразил несколько бросков.

С декабря 2018 года Гарипов не принимал участия в официальных матчах, восстанавливаясь после травмы. Ранее он защищал цвета «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.

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