Гафуров: «Ларионов 100% мог бы быть где-нибудь в компании Nike или Apple»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высказался об успешном выступлении нижегородской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и первом раунде Кубка Гагарина.

«Думаю, здесь ответ простой: командная работа. Причем речь не только о мотивации и духе, но и тренерский штаб хорошие поправки внес в игру. Ребята перестроились, где нужно было. Дали новые задачки для «Динамо». Видно было по четвертому и шестому матчам, что мы смогли навязать свою игру сопернику, у нас все получалось. Жаль, что до овертаймов дотянули в последних трех встречах, из-за того что много моментов не реализовали. Есть над чем работать перед вторым раундом», — приводят «Известия» слова Гафурова.

Также он ответил на вопрос, оправдала ли себя февральская история с появлением травмированного форварда команды Алексея Кручинина на скамейке в качестве ассистента тренера на один матч.

«А это идея Ларионова. Игорь Николаевич — прекрасный маркетолог. 100% мог бы быть где-нибудь в компании Nike или Apple. Ему будет чем заняться после «Торпедо» или после того, как он закончит хоккейную карьеру (улыбается), — добавил специалист.

«Торпедо» прошло во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв в серии первого раунда московское «Динамо» (4-2).