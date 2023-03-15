Заварухин продолжит работу главным тренером «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сохранит свой пост.

Руководство клуба уже объявило об этом решении на общекомандном собрании.

Николай Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года. По итогам сезона-2022/23 команда заняла четвертое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы уступили «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.