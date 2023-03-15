Черкас заявил, что серия СКА — «Торпедо» станет украшением плей-офф КХЛ
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас отреагировал на выход «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина.
«Можно поздравить Игоря Ларионова с отличным сезоном, хорошей командой. Мы говорили, что по результатам плей-офф будет оцениваться его работа. Так вот он показал, что его команда на верном пути, качественная, добротная. Они прошли в первом раунде московское «Динамо». Соперник у СКА — интересный, хороший», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.
Также он рассказал, какой хоккей мы увидим в серии СКА — «Торпедо».
«Совершенно не похожий на тот, что был в серии СКА и минского «Динамо». Там было много борьбы, чересчур даже грязной игры. Здесь будет техничный, открытый хоккей, много красивых комбинаций. Я думаю, для болельщиков это большой праздник, серия украсит плей-офф», — добавил специалист.
Первая игра между СКА и «Торпедо» в рамках второго раунда Кубка Гагарина пройдет 16 марта в Петербурге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -