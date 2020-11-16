Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов десятой недели турнира (включая матчи 7 и 8 ноября) в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Доминик Фурх («Динамо» Минск), одержавший три победы в трех гостевых матчах недели. «Сухарь» в матче с «Сибирью» стал для него первым в сезоне и 21-м в КХЛ. По воротам Фурха было нанесено 98 бросков, из которых он отразил 97,96% (лучший результат недели). Коэффициент надежности составил 0,67 (лучший результат недели).

Лучшим защитником выбран Виктор Антипин (СКА), одержавший с командой три победы в трех выездных матчах недели. В этих матчах Антипин набрал 4 (0+4) очка.

Лучшим нападающим стал Либор Гудачек («Нефтехимик»), одержавший с командой две победы в четырех матчах и набравший в этих играх 7 (4+3) очков (лучший результат недели).

Лучшим новичком недели признан Алексей Протас («Динамо» Минск), одержавший с командой три победы в трех выездных матчах недели и набравший 3 (1+2) очка.