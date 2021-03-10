Форвард «Торпедо» Веряев получил дисквалификацию на 2 матча

Форвард «Торпедо» Данил Веряев дисквалифицирован за свои действия в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (1:4, 0-4 в серии).

Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Данила Веряева по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф", — говорится в сообщении на сайте КХЛ.