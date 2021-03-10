Сегодня, 10 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Металлург» на своем льду примет «Барыс». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 2-2. Клуб из Казахстана дважды отыгрывался в этом противостоянии, четвертый матч «Барыс» выиграл 4:2.

Следить за матчем «Металлург» — «Барыс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Барыс»