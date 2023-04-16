Быков — о фаворите серии «Ак Барс» — ЦСКА: «Я не сторонник гадать и предсказывать»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Нас ждет интересное противостояние великих клубов — ЦСКА и «Ак Барса». Две ведущие команды лиги, со своими победными традициями, тактическими рисунками игры, присущим только им, представят зрителям интригующее хоккейное шоу. Сколько будет матчей и кто фаворит? Я не сторонник гадать и предсказывать. Это не мое! У меня, к сожалению, нет возможности смотреть матчи, поэтому не могу сказать что-либо конкретное. Для этого надо следить за игрой команд», — цитирует Быкова Metaratings.ru

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.