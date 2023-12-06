Форвард СКА Бардаков внесен в список травмированных из-за перелома челюсти

По информации «СЭ», нападающий СКА Захар Бардаков внесен в список травмированных из-за перелома челюсти, полученного в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3 Б).

В начале третьего периода защитник екатеринбуржцев Сергей Зборовский в борьбе на своем пятачке ударил Бардакова клюшкой в лицо и был удален на две минуты.

22-летний Бардаков провел в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 27 игр, набрал 6 (4+2) очков.

7 декабря в Челябинске СКА сыграет с «Трактором».