Форвард Шевченко покинул «Авангард»

«Авангард» на официальном сайте объявил об уходе форварда Дмитрия Шевченко. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

В составе «Авангарда» хоккеист провел 17 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-5». Он выступал за команду с сезона-2021/22, сыграл 40 матчей, набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».

«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице «Востока».