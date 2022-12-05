«Спартак» обменял Седова на 17-летнего защитника «Северстали» Марышева

«Спартак» объявил об обмене защитника Никиты Седова на защитника «Северстали» Антона Марышева.

21-летний Седов в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел за красно-белых 14 игр и не отметился набранными очками.

На счету 17-летнего Марышева 88 матчей за «Алмаз» в МХЛ, в которых он набрал 8 (2+6) очков.

Марышев также вошел в предварительный список игроков, претендующих на выбор на драфте НХЛ-2023.