Шаров: «Решил в матче с «Трактором» попроще сыграть, это дало результат»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал победу команды над «Трактором» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:3).

— Хороший матч, за исключением одного отрезка во втором периоде. Нашли силы и в конце концов выиграли, — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Шарова.

— Вы наверняка видели, что мы запустили в соцсетях #ДербиШаров. Что по этому поводу скажете?

— Да, видел. У нас впереди с «Трактором» еще три матча этого дерби. После игры на рукопожатии сказал Саше, что повел в серии (Смеется.) Но самое главное — победа.

— Можно ли сказать, что такое импровизированное дерби вас подстегнуло?

— Не думаю, что так сильно подстегнуло, все-таки надо выходить на каждый матч полностью заряженным. Решил сегодня попроще сыграть, это дало результат.

«Салават Юлаев» набрал 12 очков за 10 игр и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 29 сентября уфимская команда на своем льду примет «Металлург» из Магнитогорска.