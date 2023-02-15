Форвард «Нефтехимика» Митякин: «Сейчас нам не надо смотреть в таблицу. Самое важное — выигрывать свои матчи»
Форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин оценил победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).
«Важная игра, поэтому серьезно готовились. Мы в таком положении, что нам очень нужны победы. Поэтому неважно, кто соперник и какая статистика была с ними до этого, надо было их обыгрывать.
Считаю, получился хороший матч с нашей стороны. Нам удалось достичь самого главного — победы. Если говорить про ключевой момент, то мое мнение — это третий гол нашей команды, который стал победным. Также отмечу игру в третьем периоде: действовали строго, по счету», — приводит Metaratings.ru слова Митякина.
Также он ответил на вопрос, насколько часто заглядывает в турнирную таблицу.
«Считаю, что сейчас нам не надо смотреть в таблицу. Самое важное — выигрывать свои матчи. Все зависит от нас. Впереди игра в Омске, готовимся», — добавил хоккеист.
«Нефтехимик» идет на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 64 матчах. 17 февраля команда сыграет против «Авангарда».
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|31
|33
|67
|9
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|29
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|67
|10
|Трактор
|63
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|36
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|Барыс
|64
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|38
|59
|16.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|16.02
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|- : -
|16.02
|17:00
|
Трактор – Сочи
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|16.02
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
|19:30
|
СКА – Сибирь
|- : -
|16.02
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -