Михайлис — о победе над «Спартаком»: «Все отдавались игре, ловили шайбы на себя»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра: много атак, много оборонялись, но хорошо выстояли. Илья Набоков — молодец. Мы не отходим от своей игры, просто используем ее и улучшаем. Хорошая игра в обороне помогла сегодня не пропустить, хорошо действовал вратарь. Все отдавались игре, ловили шайбы на себя», — сказал Михайлис «СЭ».

Второй матч серии между «Металлургом» и «Спартаком» состоится 19 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.