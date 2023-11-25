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Сегодня, 15:30

СКА — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Захар Бардаков (ХК СКА).
Фото ХК СКА

СКА примет «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Игра пройдет в многоцелевом спортивно-развлекательном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи СКА — «Торпедо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку).

Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78». Жители Нижнего Новгороде смогут следить за игрой местной команды на телеканале «НН 24».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
9 Амур 34 14 20 34
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 32 9 23 24
Западная конференция И В П О
1 Спартак 35 23 12 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 34 20 14 42
5 СКА 33 20 13 40
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Динамо Мн 33 15 18 34
8 Северсталь 34 14 20 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
10 Сочи 35 13 22 28
11 Витязь 34 12 22 28
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28.11
29.11
30.11
25.11 12:00
Сибирь – Нефтехимик
 3 : 1
25.11 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
25.11 14:30
Металлург Мг – Спартак
 - : -
25.11 15:00
Автомобилист – Лада
 - : -
25.11 17:00
Витязь – Ак Барс
 - : -
25.11 17:00
СКА – Торпедо
 - : -
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