Форвард «Магнитки» Карпов прокомментировал проблемы при розыгрыше большинства

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Максим Карпов прокомментировал низкую реализацию большинства своей команды. В третьем матче серии с «Авангардом» (2:3 ОТ) уральцы не использовали пять попыток в большинстве.

— Почему не получилось забросить хотя бы одну шайбу в большинстве?

— Не знаю. Такой сейчас период у нас.

— Это больше проблема «Металлурга» или «Авангард» играет так надежно в обороне?

— Думаю, это наша проблема.