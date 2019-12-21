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Форвард «Куньлуня» Локхарт вырубил 18-летнего форварда «Торпедо»

16:17
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В третьем периоде матча «Куньлунь» — «Торпедо» при счете 7:2 в пользу гостей нападающий китайской команды Лукас Локхарт поздним силовым приемом отправил в нокаут 18-летнего нападающего нижегородцев гостей Дениса Почивалова.

Форвард «Торпедо» наносил бросок, а Локхарт сбил его с ног поздним силовым приемом в корпус. Арбитры не зафиксировали фол, однако после паузы отправили Локхарта в раздевалку, удалив до конца игры. (Марат Сафин)

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