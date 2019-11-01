Форвард «Куньлуня» дисквалифицирован на один матч, сервисмен «Торпедо» оштрафован

СДК КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» (1:2), информирует пресс-служба лиги.

Время — 03:39. На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Гарета Ханта, по п.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Драка»), на наказание по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Агрессор в драке»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В отношении хоккеиста «Торпедо» Михаила Орлова принято решение отменить наказание, наложенное на него по п.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Драка»).

В отношении сервисмена команды «Торпедо» Анатолия Сидарова принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на него по п.2.3. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Бросает посторонние предметы на лед»), подвергнуть денежному штрафу.

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