Кравец: «Рады, что победили «Сибирь» и продвинулись в следующий раунд»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в пятом матче с «Сибирью» (4:3 ОТ) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Омская команда выиграл серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд.
«На собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжелая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет — судьба, выиграет — здорово. «Сибирь» — сложная, тяжелая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться. Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка. Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
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|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|6 : 3
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|4 : 3