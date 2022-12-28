Форвард «Барыса» Шевченко лишен казахстанского гражданства из-за наличия паспорта России

Форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства, сообщает Шайба.kz.

По данным источника, в начале декабря инициативная группа болельщиков обратилась в Управление миграционной службы департамента полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой проверить Шевченко на наличие двойного гражданства.

В результате выяснилось, что у игрока есть также гражданство РФ, что нарушает законы Казахстана. Таким образом, страна лишила его казахстанского паспорта 6 декабря 2022 года.

Из-за отсутствия гражданства хоккеист не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах под эгидой ИИХФ.