Никишин не сыграет во втором раунде Кубка Гагарина

Как стало известно «СЭ», повреждение, полученное защитником СКА Александром Никишиным в пятой игре серии с «Торпедо», оказалось серьезным.

Участие игрока во втором раунде Кубка Гагарина практически исключено.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 56 (17+39) очков. В пяти играх плей-офф он забил один гол.