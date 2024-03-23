Форвард «Автомобилиста» Да Коста набрал 50-е очко в розыгрышах Кубка Гагарина

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Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал 50 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.

В четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА француз набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, на счету 34-летнего игрока стало 50 очков в 74 матчах плей-офф.

Кроме екатеринбуржцев хоккеист выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Армейцы с Невы выиграли матч сократили отставание в серии с «Автомобилистом» — 1-3. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге 25 марта. Начало — 19.30 мск.