Форвард "Авангарда" Стольберг дисквалифицирован на один матч и пропустит игру с "Барысом"

Нападающий "Авангарда" Виктор Столберг дисквалифицирован на одну игру за толчок на борт, сообщает официальный Твиттер КХЛ. К записи прикреплено видео, где показан момент, ставший причиной дисквалификации.

Пятый матч серии "Барыс" - "Авангард" начнется сегодня в 14.00 по московскому времени. Столберг не сможет участвовать в этой игре.

Нападающий "Авангарда" Виктор Стольберг дисквалифицирован на 1 игру за толчок на борт. #КубокГагарина pic.twitter.com/TD82lsKsUa – КХЛ (@khl) 22 марта 2019 г.

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