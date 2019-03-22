12:22 | Хоккей — КХЛ

Форвард "Авангарда" Стольберг дисквалифицирован на один матч и пропустит игру с "Барысом"

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Нападающий "Авангарда" Виктор Столберг дисквалифицирован на одну игру за толчок на борт, сообщает официальный Твиттер КХЛ. К записи прикреплено видео, где показан момент, ставший причиной дисквалификации.

Пятый матч серии "Барыс" - "Авангард" начнется сегодня в 14.00 по московскому времени. Столберг не сможет участвовать в этой игре.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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