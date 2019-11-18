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Форвард «Авангарда» ответил корреспонденту «СЭ» на шутку о малом количестве забитых шайб

20:16

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов во время телевизионного флэш-интервью в первом перерыве матча против «Салавата Юлаева» ответил специальному корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко, разместившему шуточный пост в инстаграме о том, что тот мало забивает.

— Что касается нехватки игроков, тренеры сказали: если будет 10 человек, будем играть вдесятером, это сплачивает команду, — сказал Потапов. — Нападающим надо выполнять больший объем работы, чтобы защитникам было полегче.

Шевченко выложил пост, что я не забивал давно. Пришлось его порадовать. Здорово сыграли. Главное — набрать два очка, но и гол — тоже приятно.

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